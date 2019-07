Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers ! 

On comprend mieux le tremblement de terre survenu en Californie vendredi soir. Les secousses n'étaient pas d'origine naturelle et ont sans doute été provoquées par le choix de Kawhi Leonard. Alors que la tendance était à une arrivée chez les Los Angeles Lakers, le MVP des Finales 2019 a opté pour les voisins des Clippers, annonce ESPN ce samedi matin. L'agent libre le plus convoité de la planète depuis ses exploits avec les Toronto Raptors a privilégié la construction plus fiable et la quiétude plus relative des Clippers au clinquant des Purple and Gold. La perspective d'un trio fantastique avec LeBron James et Anthony Davis aux Lakers ne l'a visiblement pas plus ému que cela. C'est bien à Los Angeles, non loin de là où il a grandi et étudié, que Leonard poursuivra sa carrière, mais au sein d'une franchise au palmarès complètement vierge.

Paul George débarque aussi !

Le plus fou, c'est que les Clippers ne se sont pas contentés de convaincre Kawhi Leonard. Quelques secondes après l'annonce de son arrivée dans "l'autre équipe de L.A.", on apprenait que Paul George, l'ailier de l'Oklahoma City Thunder, débarquait aussi chez les Clippers dans le cadre d'un trade. A la demande de Leonard, qui voulait impérativement évoluer avec lui la saison prochaine sans que les médias n'aient réussi à le savoir, George a demandé au Thunder de le transférer. Ainsi, les Clippers envoient un nombre record de futurs premiers tours de Draft (7, dont deux possibilités d'échanges), Danilo Gallinari et le prometteur meneur Shai Gilgeous-Alexander, à OKC. La franchise où évolue Russell Westbrook était sous pression financière depuis plusieurs mois avec l'obligation de libérer de la masse salariale pour ne pas avoir à payer une taxe pharaonique.

Cette décision est une nouvelle aussi fantastique pour les Clippers que dramatique pour les Lakers. Ces derniers se retrouvent certes avec deux stars, LeBron James et Anthony Davis, mais avec un effectif qui s'annonce bancal et compliqué à compléter. Les Raptors, de leur côté, s'attendaient plus ou moins à cette décision et pouvaient difficilement en faire davantage. Les derbys de Los Angeles vont être particulièrement salés la saison prochaine !