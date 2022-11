Karl-Anthony Towns réclame de la patience avec les Wolves

« Tout le monde dans la ville est super excité. La ligue entière a fini par adhérer à la culture du Minnesota. Et puis on a pondu des trucs qui ne fonctionnaient pas et tout le monde s’est dit : ‘Oh mon Dieu, c’est reparti’. » En quelques mots, Karl-Anthony Towns donne un aperçu de ce que les fans des Wolves peuvent ressentir au regard du début de saison manqué de leur équipe favorite.

Très attendue avec l’arrivée de Rudy Gobert durant l’intersaison, la formation du Minnesota peine à décoller. De nouveau largement défaits la nuit dernière face aux Suns, les Wolves n’ont remporté qu’une de leurs six dernières sorties. C’était leur septième défaite en douze matchs au total. Actuellement 10e de leur conférence, les Wolves sont donc encore très loin des aspirations évoquées en début de saison.

« Une piqûre de rappel »

« Soyez patients. On a de supers gars dans ce vestiaire, des professionnels. Et on a de supers athlètes et évidemment beaucoup de talent. Quand on assemblera ça et qu’on le fera à une cadence élevée, vous verrez l’équipe dont tout le monde a parlé tout l’été », promet malgré tout « KAT », gêné par les fautes face aux Suns et auteur d’un petit match à 11 points et 8 rebonds. Une rencontre dans laquelle son équipe a compté jusqu’à… 27 points de retard.

De son côté, le coach Chris Finch rappelle que les Wolves n’ont « pas encore gagné le droit d’être considérés comme une bonne équipe ou quelque chose du genre ». Selon lui, sa troupe a encore des choses à « prouver. Je crois que c’est une sorte de piqûre de rappel pour nous tous et qu’on doit avancer étape par étape. » La prochaine étape des Wolves, c’est une série très délicate de quatre matchs à l’extérieur (Memphis, Cleveland, Orlando et Philadelphie).