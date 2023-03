Karl-Anthony Towns de retour pour les Wolves

Karl-Anthony Towns aura donc manqué 51 matchs. Les blessures au mollet sont toujours compliquées et celle de l’intérieur des Wolves n’a pas échappé à la règle. Blessé fin novembre, ce n’est donc que maintenant qu’il peut retrouver ses coéquipiers…

"Je suis hyper enthousiaste de revenir sur le terrain et d'aider mon équipe parce que les neuf prochains matchs sont très importants," explique-t-il ainsi. "Je vais essayer de reprendre les choses où je les avais laissées."

Son grand retour a lieu ce soir, face aux Hawks. Un grand retour en toute fin de saison, puisqu’il ne reste que neuf matchs à disputer pour les Wolves, dans le dense peloton de la conférence Ouest. Actuellement à la 9e place (36-37), Minnesota peut espérer grimper puisque les Warriors, 6e, n’ont qu’une victoire de plus (37-36), mais ils peuvent aussi descendre, les Pelicans, 12e (35-37), n’ayant qu’une victoire de moins…

"C'est un dur et long parcours. Il y a des jours où, au lever, on se sent bien et prêt à jouer. On pense pouvoir reprendre. Mais on n'est pas prêt à 100%" confiait ainsi Karl-Anthony Towns. "On bosse et on pense qu'on a fait 8% de progrès par rapport à la veille. On va voir les médecins et on découvre finalement que c'est seulement 2%... Putain, uniquement 2% ? Ça me démange de jouer. Ça fait si longtemps."