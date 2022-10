Kareem Abdul-Jabbar tacle sévèrement Kyrie Irving

Alors que la saison 2022/23 de la NBA va bientôt démarrer, Kyrie Irving peut souffler. Les obligations vaccinales à New York sont levées et il va pouvoir disputer tous les matchs des Brooklyn Nets. Le meneur respire tellement qu’il s’est remis à diffuser des théories conspirationnistes sur ses réseaux sociaux, partageant notamment une vidéo d’Alex Jones, condamné récemment par la justice américaine pour ses mensonges…

De quoi fortement irriter Kareem Abdul-Jabbar, qui a sorti la sulfateuse contre le joueur new-yorkais.

« Nous aurions pu le laisser mijoter seul dans sa propre ignorance gélatineuse. Les gens riches et célèbres s’en sortent en permanence lorsqu’ils racontent des choses stupides parce que leur argent les isole des conséquences. Ils s’entourent de gens qui leur disent oui à tout et dont le travail est de confirmer leurs idées farfelues. Oui, Monsieur Irving, la Terre n’a jamais été aussi plate » écrit-il notamment. « Mais maintenant, Irving est de retour et il est encore plus destructeur, insensible et tout simplement plus stupide qu’avant. Il a décidé que ce serait une bonne idée de poster un clip vidéo de 2002 du fondateur d’Infowars, Alex Jones. Oui, le type qui a été jugé pour avoir nié la fusillade de Sandy Hook et qui a admis dans une audience publique être un artiste et que sa personnalité à l’écran n’est qu’un personnage (qui soutire des millions de dollars à des téléspectateurs qui n’en sont pas conscients).”

Avant de regretter son influence sur la jeunesse.

« Kyrie Irving serait considéré comme un bouffon comique s’il n’y avait pas cette influence sur les jeunes qui admirent les athlètes. Lorsque je regarde certains des athlètes qui ont utilisé leur statut pour améliorer réellement la société – Colin Kaepernick, LeBron James, Muhammad Ali, Bill Russell, Billie Jean King, Arthur Ashe et bien d’autres – il devient évident à quel point Irving a terni la réputation de tous les athlètes qui s’efforcent d’être considérés comme autre chose que des sportifs stupides ».