Josh Jackson accusé d'avoir accidentellement intoxiqué sa fille de 4 mois...

Malheureusement pour Phoenix, Josh Jackson fait davantage parler de lui dans la rubrique des faits divers que pour ses qualités de basketteur. Interpellé en mai dernier après s'être introduit dans une zone de VIP sans pass lors d'un festival, l'ailier des Suns a refait des siennes...

Cette fois-ci, le 4e choix de la draft 2017 est accusé de fumer du cannabis en présence de sa fille de 4 mois, qui avait, selon son ancienne petite amie, du mal à être active et paraissait même "léthargique". Si le joueur de 22 ans a assuré qu'il ne fumait pas avant ou pendant qu'il gardait sa fille, la mère de l'enfant a constaté une odeur récurrente de marijuana lorsqu'elle entre dans le domicile du joueur.

Décevant depuis ses débuts en NBA, Josh Jackson n'arrange pas ses affaires en dehors des parquets...

Per @TerezOwens, Phoenix Suns forward Josh Jackson is being accused in family court of accidentally getting his four-month-old daughter high on marajuana in the weeks after being arrested for fleeing security at a Florida music festival. https://t.co/0Dr9Fe6XUC pic.twitter.com/xJksdAqdr3