Jordan Poole : "Un moment très spécial qui change une vie"

Malgré lui, Jordan Poole a fait la une de l'actualité il y a deux semaines lorsqu'on a appris qu'il avait été la victime d'un méchant coup de poing de Draymond Green à l’entraînement. Tout le monde a vu les images, et tout le monde a eu de la compassion pour lui, et du côté des dirigeants, on a fait un geste fort : lui offrir une énorme prolongation de contrat de 140 millions de dollars sur quatre ans !

« Si vous aimez les stats, cela justifie à bien des égards » s'est défendu Bob Myers, le General Manager des Warriors. « Si vous n’aimez pas les stats, c’est bien aussi. Il a sa jeunesse pour lui. Franchement, ce qui nous encourage le plus chez lui, c’est son éthique de travail et à quel point il aime travailler et jouer. Beaucoup de gens pensent que ce sont des choses qui sont automatiques en NBA, mais ce n’est pas le cas. Je ne pense pas que tout le monde aime travailler, mais lui, oui. »

Jordan Poole a explosé la saison passée dans un rôle de 6e homme, au point d'être considéré comme le 3e "Splash Brother" derrière Stephen Curry et Klay Thompson. Quand les trois sont ensemble sur le terrain, les Warriors sont difficiles à arrêter. Champion NBA en juin dernier, Poole est désormais lié aux Warriors jusqu’en 2027, et l'agression de Green ne le freinera pas.

« Draymond s’est excusé. Nous sommes des professionnels et nous avons l’intention de nous comporter comme tel. Nous allons jouer au basket. Tout le monde dans le vestiaire et dans notre équipe sait ce qu’il faut faire pour gagner un titre, et nous allons le faire sur le terrain. Nous sommes ici pour gagner un titre et continuer à accrocher des bannières. »

Agé de 23 ans, Poole touchera 3.9 millions de dollars cette saison, avant que son nouveau contrat ne débute le 1er juillet 2023. En 12 mois, il va quasiment multiplier son salaire par... 10 !

« Je ne pouvais pas m’arrêter de sourire. J’ai vraiment essayé d’arrêter » conclut-il. « Tout ce travail acharné à tous les échelons. Vous savez que vous serez confronté à de l’adversité, mais vous devez avoir la foi, la confiance et croire en vous … C’est un moment très spécial qui change une vie. »