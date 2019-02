Jokic écœure le Thunder

Solides dauphins des Warriors dans la Conférence ouest, les Nuggets ont conforté leur statut en dominant tranquillement le Thunder, leur premier poursuivant. Une victoire 121-112 acquise au terme d’un match maîtrisé de bout en bout.

Si Russell Westbrook a livré une belle prestation, frôlant un nouveau triple-double avec 22 points à 8 sur 14, 14 rebonds et 9 passes et si Jerami Grant a été en réussite avec 21 points à 9 sur 12, Paul George a en revanche connu une soirée difficile, terminant avec certes 25 points, 8 rebonds, 7 passes et 6 interceptions mais au prix d’un terrible 7 sur 24 aux tirs.

Côté Nuggets, c’est encore Nikola Jokic qui a été le plus en vue, terminant non seulement meilleur marqueur de la rencontre du haut de ses 36 points à 11 sur 25 aux tirs mais passant également tout près d’un triple-double avec 10 points et 9 rebonds en plus. L’intérieur serbe n’a toutefois pas été le seul à briller puisque Will Barton et Jamal Murray l’ont épaulé avec 23 et 20 points. Grâce à ce succès, Denver ne pointe plus qu’à une victoire de Golden State au sommet de la Conférence ouest.