Joel Embiid s'en sort bien, pas James Harden...

Match tendu entre les Nets et les Sixers. Dos au mur, la jeune troupe de Brooklyn a bien failli faire disjoncter celle de Philadelphie. James Harden a d’ailleurs été exclu pour un coup dans les parties intimes de Royce O’Neale. Ce qu’il ne comprend pas…

« Cette faute Flagrant 2 est inacceptable. C’est la première fois que je suis expulsé. Je ne suis pas étiqueté comme un joueur méchant, et je ne l’ai pas touché dans les parties intimes » assure le meneur. « Quand quelqu’un est collé à vous comme ça, c’est une réaction naturelle. Je ne l’ai pas durement touché, et écoper d’une Flagrant 2 est inacceptable. C’est un match de playoffs. On voit des choses bien pires que ce geste. Franchement, je ne pensais même pas qu’il y avait faute. C’est inacceptable, et ça ne peut pas exister. »

Une sanction très dure qui compense peut-être la non-expulsion de Joel Embiid. En début de match, le pivot met un coup (également dans les parties intimes) de Nic Claxton, qui venait de l’enjamber.

La soirée du probable MVP de la saison régulière aurait pu se terminer là, mais les arbitres vont finalement l’épargner. Cette fois, c’est Jacque Vaughn, le coach de Brooklyn, qui ne comprend pas.

« Je crois que je n’ai jamais vu ça de ma carrière » s’emporte-t-il. « On a quelqu’un qui volontairement donne un coup de pied à un endroit où personne ne souhaite être frappé, et il continue à jouer… Je n’ai jamais vu ça dans un match. C’était intentionnel ! »