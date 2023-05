Joel Embiid : "James et moi ne pouvons pas gagner tout seuls"

Neuf ans après son arrivée en NBA, Joel Embiid n'a toujours pas franchi l'obstacle des demi-finales de conférence, et c'est une fois de plus, les Celtics qui se sont mis en travers de sa route. Les Sixers avaient toutes les cartes en main, puisqu'ils avaient récupéré l'avantage du terrain. Mais ils ont encore échoué... .

"Je pense toujours qu'avec James et moi, on peut gagner. Mais ça ne suffit pas... Il faut que tout le monde se regarde dans un miroir. Je dois faire mieux, et je vais faire mieux. C'est sur ça que je vais me concentrer" prévient le MVP 2023. "Nous tous, on se doit de revenir, et de trouver chacun un moyen de nous améliorer pour aider l'équipe. On ne peut pas gagner tout seul. Je ne peux pas gagner tout seul. James et moi, on ne peut pas gagner seuls. C'est pour ça que le basket se joue à cinq contre cinq, et il faut juste que tout le monde trouve un moyen de s'améliorer, et tout ira bien."

Après avoir imité Giannis Antetokounmpo, en expliquant, que cette élimination n'était qu'une étape, et qu'on ne pouvait pas parler d'échec, le pivot des Sixers a finalement reconnu que c'était un... échec.

"Peu importe à quel tour on perd, il n'y a pas de trophée pour le second, le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e... Peu importe qu'on perde au premier tour ou en finale NBA. Il n'y a qu'une équipe qui gagne, et si ce n'est pas la vôtre, est-ce que vous seriez heureux d'être 2e ? Personnellement, je sais que je ne le serai pas. Si je ne termine pas premier, c'est un échec. Le reste ne compte pas vraiment."