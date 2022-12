Joel Embiid également sous le charme d'Evan Mobley

Après Giannis Antetokounmpo, qui avait expliqué qu’Evan Mobley pouvait être encore meilleur que lui, c’est Joel Embiid qui a chanté les louanges de l’intérieur de Cleveland.

« Je l'aime beaucoup et je pense qu'il a beaucoup de potentiel » a expliqué le joueur des Sixers. « Je pense qu'il peut faire partie des meilleurs intérieurs de la NBA. De qui parle-t-on dans ce cas là ? De (Nikola) Jokic. De Towns. Je pense qu'il peut être aussi bon. (...) C'est une question d'opportunités. S'il a la chance de continuer à faire des erreurs et d'en tirer des leçons et de continuer à s'améliorer, je pense qu'il peut atteindre ce niveau. Mais il est déjà très bon".

À Cleveland, on est bien d’accord avec le Camerounais.

"Son potentiel est illimité" résume son coach, JB Bickerstaff. "Je pense que nous l'avons vu à plusieurs reprises. Il n'y a pas grand-chose sur le terrain qu'il ne sache pas faire. Plus vous l'observez, et je pense que nous l'avons vu, plus il s'affirme. Il cherche des opportunités. Si on associe ses qualités à sa mentalité de chasseur, il va être difficile à gérer. Nous ne voulons pas qu'il soit rangé dans une catégorie et que son volume de jeu soit réduit. Nous voulons au contraire qu'il s'épanouisse parce que nous pensons qu'il en est capable."

Evan Mobley n’a d’ailleurs pas peur de défier les meilleurs, comme il l’a montré en se frottant à Joel Embiid en l'absence de Jarrett Allen.

« C'est un compétiteur ! Je pense parfois que son calme est trompeur, alors que je ne connais personne d'autre avec une telle passion pour la compétition » conclut son coach. « Il n'a pas peur. Il est prêt à relever tous les défis qu'on lui lance. Embiid est un joueur de niveau MVP, l'un des meilleurs pivots, et Evan a relevé le défi ».