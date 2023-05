Joel Embiid couronné MVP devant ses fans

Joel Embiid a pu célébrer son trophée de MVP devant ses fans. Après avoir enfin détrôné Nikola Jokic, le Camerounais a ainsi reçu le « trophée Michael Jordan » au Wells Fargo Center, en amont du Game 3 de la série face aux Celtics. Une cérémonie émouvante, qui a permis aux fans de la Cité de l’amour fraternel de communier avec leur « franchise player », comme ils l’avaient fait en 2001 avec Allen Iverson.

Accompagné de ses proches, le pivot a ainsi pris la parole pour remercier ceux qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière et lui ont permis de grimper au sommet de la hiérarchie des joueurs NBA : Dieu, ses coéquipiers, puis ses parents avant de faire venir son fils à ses côtés, pour le moment fort de cette remise de trophée, le pivot des Sixers ayant dû essuyer quelques larmes lorsqu’il l’a pris dans ses bras…

Il a poursuivi en remerciant sa fiancée et son mentor, l’ancien joueur NBA Luc Mbah a Moute, qui l’a découvert au Cameroun et lui a ensuite permis de rejoindre les Etats-Unis pour poursuivre sa formation. « Il m’a donné l’opportunité de venir aux US, et me voici ».

Il a fini en saluant le public de Philadelphie. « On a traversé beaucoup de choses toutes ces années. Le travail n’est pas fini, nous allons avoir besoin de vous, de tout votre soutien pour le reste de ces playoffs. On a encore un long chemin à faire. Merci et continuez à nous supporter ».

Problème : les Celtics ont finalement remporté le Game 3, reprenant l’avantage du terrain dans cette demi-finale de conférence Est…