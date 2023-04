Joel Embiid à l'infirmerie

Ce samedi, à 19h00, les Sixers ont la possibilité de déjà en finir avec les Nets ! Les joueurs de Doc Rivers mènent 3-0 dans la série, mais ils devront composer sans Joel Embiid, qui s'était fait remarquer par un vilain geste dans la 3e manche. Bousculé par les Nets, le pivot camerounais s'est tordu le genou droit lors d'un contact avec Cameron Johnson, le jeune ailier des Nets. L'IRM passée vendredi a confirmé qu'il souffrait d'une entorse, et il est d'ores et déjà forfait pour le Game 4.

Selon ESPN, l'objectif est qu'il soit remis sur pied la semaine prochaine, et si les Sixers se qualifient dès ce soir, il pourra profiter de quelques jours de repos supplémentaires puisque les demi-finales de conférence ne débuteront, au mieux, que le week-end prochain.

Pour Philadelphie, c'est évidemment un gros coup dur puisque Embiid attire deux à trois défenseurs sur lui, et il libère ainsi de l'espace pour ses coéquipiers. Sans lui, les Nets vont pouvoir se concentrer sur James Harden et surtout Tyrese Maxey, meilleur marqueur de Philadelphie dans les 2e et 3e manches.

Pour remplacer Embiid, Doc Rivers devrait faire confiance à Paul Reed, efficace sur de courtes séquences, et cette absence pourrait permettre à Montrezl Harrell de retrouver du temps de jeu.