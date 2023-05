Jimmy Butler toujours aussi confiant face à Boston

Les Celtics peuvent-ils le faire ? Alors qu’ils étaient menés 3-0 par le Heat et que leur élimination semblait inéluctable, Jayson Tatum et sa troupe viennent de remporter les deux derniers matchs pour revenir à 3-2 et pouvoir croire au miracle. Mais le prochain match de la série est à Miami, et Jimmy Butler reste donc confiant.

« Nous devons simplement mieux jouer » explique-t-il. « Mieux commencer le match, avec les titulaires, leur rendre la tâche plus difficile. Ils étaient dans le rythme depuis le début du match. Mais nous resterons toujours positifs, sachant que nous pouvons gagner cette série et que nous le ferons. Nous devrons simplement finir le travail à la maison »

Pour le leader floridien, les problèmes de Miami sont faciles à corriger.

"Les deux derniers matches ne correspondent simplement pas à ce que nous sommes. C'est comme ça. Nous avons arrêté de défendre à mi-chemin parce que nous n'avons pas réussi les tirs que nous voulions prendre. Mais c'est facile à corriger. Il suffit de venir sur le terrain et de jouer plus dur dès le début. Comme je le dis toujours, on va sourire et on va rester très, très, très solides, en sachant que nous allons gagner le prochain match."