Jimmy Butler, MVP de la finale de conférence Est

Alors que Nikola Jokic a reçu le trophée « Magic Johnson » du MVP de la finale de conférence Ouest face aux Los Angeles Lakers à l’unanimité, le trophée « Larry Bird » du MVP de la finale de conférence Est a été beaucoup, beaucoup plus disputé…

C’est en effet Jimmy Butler qui a finalement été récompensé, recevant le trophée des mains d’Alonzo Mourning. Sur la série, l’ailier a ainsi tourné à 24.7 points, 7.6 rebonds, 6.1 passes et 2.6 interceptions de moyenne et son impact a été énorme dans les quatre victoires de sa formation. Il a par connu des sorties beaucoup plus délicates lors des trois revers.

Cette nuit, après trois matches moyens, Jimmy Butler a ainsi sorti le très grand jeu avec 28 points, 7 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, et seulement une balle perdue !

Avec cinq voix sur neuf, Jimmy Butler a ainsi été préféré à son coéquipier Caleb Martin, brillant dans ce Game 7 avec 26 points et 10 rebonds à 11/16 au tir. Ce dernier, véritable facteur X pour Miami, a d’ailleurs été le joueur du Heat le plus régulier sur la série, mais les votants ont sans doute voulu saluer l’impact du leader de la formation floridienne.