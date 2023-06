Jimmy Butler au travail pour effacer le Game 1

Comment Jimmy Butler allait-il tourner la page de son Game 1 raté en Finals ? L’ailier du Heat avait répondu qu’il allait faire des « choses normales » en jouant au solitaire ou en faisant un « Escape Game », histoire de se changer les idées… En fait, il s’est retrouvé dans un gymnase de l'Université de Colorado, où l'attendait son coach personnel, Chris Brickley.

"Il aime tout simplement comprendre les choses. Quand il met ces petits tirs, tout est différent. Nous avons donc travaillé sur ce point. Il avait besoin de voir le ballon rentrer. Les matches où il ne l'a pas fait avant, il n'a pas bien joué. Il est très attaché à ça. C'est une question de mental » explique son coach perso. Sa ligne de stats n'a pas été forcément extraordinaire et « Jimmy Buckets » a encore connu du déchet (21 points à 7/19, 4 rebonds, 9 passes en 40 minutes), mais il a été bien plus agressif, et sa confiance retrouvée a rejailli sur ses coéquipiers shooteurs.

"On est tellement concentrés sur ce qu'on fait de bien et sur ce qu'on est en tant que groupe que c'est ce sur quoi on s'appuie. Que l'on réussisse ou que l'on rate des tirs, on restera comme on est parce qu'on ne se soucie de personne d'autre. C'est comme ça depuis le début de l'année et ça ne changera pas", a expliqué Jimmy Butler après le Game 2. "Ça fait juste partie du jeu. Dans beaucoup d'équipes, et particulièrement la leur, il y a de gros shooteurs. Et comme je l'ai dit, ça nous va. On sait de quoi on est capables, provoquer des stops, mettre des tirs aussi, et on a eu l'opportunité de faire basculer le match en notre faveur pour décrocher une victoire à l'extérieur".