Jimmy Butler au NBA Store de Paris

Depuis début juillet, Paris dispose de son propre NBA Store, et ce lundi, Jimmy Butler sera le premier joueur de renom à se rendre sur place. L'arrière All-Star du Miami Heat est attendu au 20 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement entre 13 et 14 heures.

Ce grand fan du PSG, qui affronte la Juventus mardi soir en Ligue des champions, est accompagné de Chris Brickley, un ancien membre du staff des Knicks, qui travaille chaque été avec de nombreuses stars NBA comme Carmelo Anthony, Donovan Mitchell et James Harden, mais aussi des personnalités du showbizz comme Justin Bieber et la famille Kardashian. C'est un préparateur physique de renom, et il devrait dispenser quelques bons conseils pour réussir son intersaison.

Sur sa page Facebook, la NBA précise que les participants auront la possibilité de prendre une photo avec Jimmy et Chris. La capacité est limitée. Par ailleurs, il n'y aura pas de séquence d'autographes.