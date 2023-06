Jeff Green n’a pas oublié ses « posters » sur les Français

À l'instar de Vince Carter, Tracy McGrady ou encore Blake Griffin, Jeff Green s’est constitué une jolie galerie de « posters » tout au long de sa carrière, à savoir des dunks réussis sur des joueurs venus essayer de le contrer. Actuellement en finale NBA avec les Nuggets, l’ailier-fort joue aux côtés de DeAndre Jordan et d’Aaron Gordon, connus aussi pour leur propension à martyriser les cercles.

Des trois hommes, lequel affiche la plus belle collection de « posters » ? Sans surprise et sans hésitation, Jeff Green vote pour lui-même. Le joueur de 36 ans a d’ailleurs encore deux dunks marquants en tête réalisés face… à des intérieurs français !

« Quand je jouais à Memphis, j’ai dunké sur Kevin Seraphin, c’était violent. C’est certainement mon plus beau poster », se remémore le joueur drafté par les Celtics en 2007, à la 5e position. L’autre dunk… Je dirais celui sur Ian Mahinmi. Et je tiens à dire que je m’entends super bien avec Ian, on est amis mais quand j’étais à Cleveland et qu’il était à Washington, je lui suis monté dessus. »

Green a perdu en explosivité depuis, mais il sait encore faire parler ses qualités athlétiques quand il le faut, en sortant du banc de Mike Malone.