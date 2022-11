Jaren Jackson Jr. va bientôt sortir de l'infirmerie des Grizzlies

Il attend encore le dernier feu vert du staff médical. Victime d’une fracture du pied durant l’intersaison, Jaren Jackson Jr., qui n’a pas encore joué cette année, se rapproche un peu plus d’un retour sur les parquets avec les Grizzlies.

« Il a fait de très bons entraînements tout au long de la saison, et il se rapproche vraiment. Ses séances d’entraînement à cinq-contre-cinq se sont très bien déroulées, et il s’agit désormais de travailler au regard du calendrier, de trouver ces opportunités à mesure qu’il monte en puissance », décrit son coach, Taylor Jenkins.

Son intérieur pourrait ainsi effectuer son retour la nuit prochaine, sur le terrain de la Nouvelle-Orléans, ou vendredi à domicile pour la réception du Thunder. Depuis hier, il est en tout cas listé comme « questionable » (incertain) pour la première fois de la saison sur le dernier « injury report » des Grizzlies.

« Il a juste été phénoménal. Il fait tout étape par étape et il n’y a pas eu de régression. On veut que ça continue comme ça alors qu’il est de plus en plus proche d’un retour », poursuit son coach. « Je suis simplement heureux d’être de retour. Il s’agissait de prendre mon temps. Je suis prêt. Tout le reste suivra tout seul », livre de son côté l’intérieur qui tournait à 16 points et 6 rebonds, en 78 rencontres disputées l’an dernier.