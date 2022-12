James Harden dans l’histoire des 76ers

« James Harden pour Joel Embiid », « encore James Harden pour Joel Embiid »… Les spectateurs du Sixers - Clippers n’ont cessé d’entendre ce refrain. Cette nuit, le meneur de jeu des 76ers a enchaîné les passes décisives en direction du pivot. 11 ballons pour être précis sur un total impressionnant de 21 unités.

Ce qui lui permet tout simplement d'égaler Wilt Chamberlain et Maurice Cheeks pour le record de franchise des Sixers en matière de passes décisives sur un match. Le géant avait établi ce record en 1968, égalé en 1982 par l'ancien meneur de jeu, également Hall of Famer.

« Je suis en très bonne compagnie. Mo Cheeks était l'un de mes entraîneurs (à Oklahoma City), et puis Wilt, j'ai l'impression que tous les records lui appartiennent. Donc le fait d'être dans la conversation avec certains des meilleurs joueurs de basket à avoir jamais touché un ballon est toujours une bénédiction », apprécie l'ancien MVP des Rockets, dont le précédent record en carrière à la passe s'élevait à 17 unités.

Un triple-double en plus

De son côté, Joel Embiid a terminé la rencontre, remportée de peu par Philadelphie, avec 44 points. En 25 ans, c’est seulement la troisième fois qu’un joueur termine à au moins 40 points et un coéquipier à au moins 20 passes. Le tandem Harden - Embiid rejoint ainsi Paul George et Russell Westbrook (2018), et DeMarcus Cousins et Rajon Rondo (2016).

En marge de son festival à la distribution, James Harden a terminé avec 20 points et 11 rebonds. Il est devenu le second joueur des 76ers à finir avec au moins 20 points et 20 passes dans le même match, et le deuxième, toujours avec Wilt, à signer un triple-double à 20 points, 10 rebonds et 20 passes.

« C'est un scoreur générationnel qui a décidé d'être un meneur de jeu, qui marque toujours, mais d'être un meneur de jeu pour cette équipe. C'est difficile à faire. Beaucoup de gens, la plupart des gens, ne peuvent pas le faire, ou ne veulent pas le faire, ce qui est une meilleure façon de le dire. Le fait qu'il le fasse volontairement, qu'il dirige l'équipe, qu'il nous organise, est énorme pour nous », félicite Doc Rivers, dont l'équipe surfe sur une série de sept victoires de rang.