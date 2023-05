Jamal Murray, l'autre bourreau des Lakers

Héros de la "bulle" en 2020, Jamal Murray est revenu à son meilleur niveau après deux saisons sans playoffs, en raison d'une grave blessure au genou. Plus personne ne dira le contraire puisque le meneur des Nuggets tourne à 28 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne dans ces playoffs, et il a encore haussé son niveau de jeu face aux Lakers avec trois matches à plus de 30 points, dont 37 dans le Game 3 !

En feu en première mi-temps avec ses 30 points, le Canadien termine à 15/29 au tir, dont 5/11 de loin, mais aussi 7 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions ! Aucun joueur des Lakers n'est en mesure de le freiner, et Darvin Ham cherche toujours la bonne formule. Et lorsque la défense est plus haute, et que Dennis Schroder ou Austin Reaves sont collés à lui, il joue à la perfection le pick-and-roll avec Nikola Jokic. Leur tandem a fait très mal dans le 4e quart-temps.

« C’est une chose dont Jamal est très conscient, et avec sa performance dans le Game 2, on s’attend évidemment à ce qu’il reçoive davantage d’attention » rappelle Mike Malone. « Désormais, il s’agit juste de lire le jeu et de faire la bonne action en faisant confiance aux gars qui sont autour. Et Jamal est tout à fait capable de le faire. »

Depuis le début de la série, Murray tourne à 35 points de moyenne avec des pourcentages incroyables : 52% aux tirs, 46% à 3-points et 93% aux lancers-francs. Le Canadien joue tout simplement son meilleur basket de l'année, au meilleur moment, et LeBron James reconnaît que la tâche est compliquée : "Quand il se met en route, il est difficile ensuite de le freiner."