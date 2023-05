Jamal Murray a encore explosé en fin de match

Jamal Murray nous a habitués à ce genre de performances, mais c’est toujours impressionnant. Pour la quatrième fois de sa carrière, le meneur de jeu des Denver Nuggets a ainsi signé un quatrième quart-temps à plus de 20 points en playoffs ! Alors qu'il pointait à 14 points à 5/17 au tir après trois quart-temps, il a ainsi inscrit 23 points à 6/7 au tir dans l'ultime quart-temps du Game 2 de la finale de conférence face aux Lakers.

"Je me suis juste concentré" a-t-il ainsi expliqué. "J'ai manqué de très bons tirs en première mi-temps. Mon équipe m'a dit de continuer de shooter, j'avais les tirs que je voulais et on savait qu'ils allaient tomber dedans. Le positif, c'est que je n'ai pas arrêté. L'équipe a continué de me servir et j'ai pu rentrer ces tirs sur la fin".

De quoi le replonger en enfance

"Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de faire le compte à rebours de l'horloge pour mettre des tirs. Je parlais comme Marv Albert ou Mike Breen, je laissais aller mon imagination. Donc quand on est dans ces moments, qu'on voit sa famille dans les tribunes, son petit frère, qu'on voit Mike Breen, ce sont des rappels qui rendent ce moment vraiment spécial et qui vous obligent à vous reconcentrer. Parce que vous ne voulez pas rater cette opportunité. Vous pensez à ça, à combien c'était amusant et vous ne voulez pas vous rater sur cette scène, parce que jouer la finale de conférence face aux Lakers et LeBron James, c'est une opportunité incroyable. Vous allez rentrer dans l'histoire et on va parler de vous pour le reste de votre vie."