Jalen Brunson, un leader qui manquait à New York

Derrière les Bucks et leurs 16 succès de rang, les Knicks sont l’autre équipe en forme de NBA. Les hommes de Tom Thibodeau restent ainsi sur sept victoires consécutives et le coach est particulièrement fier de son groupe, qui peut viser le Top 4 à l’Est.

« J'adore entraîner ces gars-là, ils sont engagés les uns envers les autres. Ils vivent dans le gymnase, ce sont des rats de gymnase, donc ils vont progresser de plus en plus », a-t-il expliqué avant le derby new-yorkais remporté face aux Nets.

Pour le coach, cette formation lui rappelle celle de Patrick Ewing, dans les années 1990. Une formation qu’il a bien connue puisqu’il était assistant de Jeff Van Gundy durant ses années, avec notamment l’accession en Finals 1999.

« Patrick Ewing a donné le ton à tout ça. Quand vous entriez dans le gymnase, ça pouvait même être au milieu de l'été, il était là, il était le plus grand bosseur de l'équipe. Quand vos meilleurs joueurs donnent le ton à l'équipe, c'est spécial. Je déteste le dire mais l'équipe était comme ça ».

Aujourd’hui, c’est Jalen Brunson qui joue ce rôle de leader par l’exemple si cher à Tom Thibodeau. Ce que confirme Josh Hart après la dernière "masterclass" de son meneur : 39 points (à 15/18 au tir) et 6 passes face à Brooklyn.

« C'est facile quand on mène de 20 ou 30 points d'avoir cette mentalité, de se dire 'Allez, laissez moi être un peu plus agressif. Je suis à cinq points de mon record en carrière, je vais aller le chercher'. Mais c'est un joueur qui privilégie l'équipe. Il veut réussir et il veut que son équipe réussisse. Il est prêt à se sacrifier quand il le faut, il est prêt à faire le bon choix et la bonne passe. C'est un point sur lequel on s'appuie », a confirmé l'ailier.