Jalen Brunson pense au trophée de meilleure progression de l’année

Meilleure progression de l’année (MIP) ? « C’est un trophée particulier, commence par décrire Jalen Brunson. Je n’y pense pas 100% du temps, mais si je le gagne, je serais vraiment reconnaissant. Mais ça ne m’occupe pas l’esprit. » Le meneur des Knicks fait quand même bien d’y penser un peu.

À l’instar de Lauri Markkanen avec le Jazz ou de Mikal Bridges chez les voisins des Nets, le meneur new-yorkais a connu une importante progression statistique ces derniers mois : il est passé de 16.3 points à 37% de réussite à 3-pts et 4.8 passes par match en 2021/2022 à 24 points à 41% à 3-pts et 6.2 passes de moyenne cette année.

« Peu importe le stade de sa carrière – lycée, université ou NBA – chaque saison, il progresse, situe son coach Tom Thibodeau. Il bosse énormément. Il marque huit points de plus par match, il inscrit presque le double de paniers à 3-pts en shootant à quasiment 42%. Il a doublé son nombre de lancers-francs aussi. Et le plus important : il nous aide à gagner. C’est sa plus grande qualité. »

Un constat qui se confirme dans les faits puisque New York va retrouver les playoffs d’ici quelques jours, là où les Mavs de Luka Doncic et Kyrie Irving, son ancienne écurie, pourraient carrément partir en vacances très prématurément. À l’heure actuelle, le meneur semble donc avoir fait le bon choix en quittant Dallas pour rejoindre « Big Apple », où un contrat plus lucratif l’attendait.

« Il n’avait pas cette opportunité (de briller autant) à Dallas car il avait un énorme joueur à ses côtés avec Luka Doncic, rappelle son coéquipier Josh Hart. Ici, il a un rôle plus important et il est monté d’un cran. On doit parler de lui comme un des joueurs qui a le plus progressé. Pas seulement pour ses statistiques mais aussi parce que l’équipe a du succès. »