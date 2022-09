Jae Crowder va quitter les Suns

Les Suns vont perdre l'un de leurs meilleurs soldats puisque Jae Crowder va partir. Lui n'était pas très chaud, mais la franchise a annoncé dans un communiqué, que d'un commun accord, le joueur ne prendrait pas part au camp d'entraînement qui débute ce lundu, dans l'attente de son transfert.

C'est une demi-surprise puisqu'il y a quelques joueurs ce même Crowder avait publié ce message sur les réseaux sociaux : « 99 ne sera pas là ». Une réponse à un journaliste de Phoenix qui se demandait qui de Crowder ou de Cam Johnson serait titulaire à l'aile. En fait, il y a de l'eau dans le gaz entre Crowder et ses dirigeants depuis qu'il a appris qu'ils avaient envisagé de l'envoyer au Jazz pour récupérer Bojan Bogdanovic. L'affaire ne s'est pas faite, mais Crowder est transférable.

Miami ou Memphis comme point de chute ?

Reste à savoir où il va partir. Finaliste NBA en 2020 et 2021 avec le Heat puis les Suns, Crowder fait partie de ces joueurs qu'on appelle "role player" indispensables pour aller cherche le titre. Son profil devrait donc intéresser les meilleures formations de la NBA, et on sait déjà que Miami l'avait mis sur sa liste pour remplacer PJ Tucker, parti aux Sixers.

Autre piste envisagée : Memphis. Les Grizzlies ont perdu Kyle Anderson cet été, et ils auraient bien besoin d'un ailier d'expérience pour franchir un cap, ou au moins garder le même niveau. Ja Morant a déjà fait un appel du pied à Crowder sur les réseaux sociaux, et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà porté le maillot des Grizzlies.