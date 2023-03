Ja Morant s'éloigne des Grizzlies quelques matchs

Ja Morant et les Grizzlies ont besoin de calmer les choses. Empêtré dans des affaires extra-sportives depuis plusieurs fois, le meneur va s’éloigner de son équipe au minimum deux matchs. Il faut dire que ses frasques et celles de son entourage commençaient à devenir extrêmement gênantes.

Les Pacers avaient ainsi demandé à la NBA d’enquêter après avoir eu le sentiment d’avoir été visé par une arme à feu sortant du véhicule de Ja Morant il y a quelques semaines. Le meneur a aussi été impliqué dans une bagarre avec un adolescent l’été dernier à Memphis, ainsi qu’avec une tentative d’intimidation du chef de la sécurité d’un centre commercial de la ville. Mais c’est la dernière vidéo Instagram du meneur, où il exhibe une arme dans un club de strip-tease, qui a finalement été la goutte d’eau de trop.

La NBA a ainsi ouvert une enquête de Ja Morant a été obligé de publier un communiqué pour présenter ses excuses.

"Je prends l'entière responsabilité de mes actions de la nuit dernière. Je m'excuse auprès de ma famille, de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de mes fans, de mes partenaires, de la ville de Memphis et de toute l'organisation des Grizzlies de vous avoir laissé tomber. Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler afin d'apprendre de meilleures méthodes pour gérer le stress et mon bien-être général."