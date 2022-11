Ivica Zubac voulait vraiment prendre... 30 rebonds !

Ce n'est pas tous les soirs qu'un joueur NBA place son nom aux côtés de celui de Kareem Abdul-Jabbar. C'est pourtant le petit exploit réalisé par Ivica Zubac dans la victoire des Clippers face aux Pacers. Le pivot croate signe son meilleur match en carrière avec 31 points, 29 rebonds et 3 contres, et le dernier joueur à avoir réalisé une telle perf', c'était donc le légendaire Jabbar et c'était en 1978 !

"C'est dingue... Je voulais tellement réussir un match à 20 points et 20 rebonds, et c'est dingue de se retrouver mentionner aux côtés de Kareem. C'est incroyable." Sauf que Zubac n'est pas totalement heureux car il voulait devenir l'un des rares joueurs à réaliser un 30 / 30. Il échoue pour un petit rebond...

Il voulait tellement ce 30e rebond...

"Je suis en colère contre moi-même car je voulais tellement réussir un 30-30 ! Clairement, je ne suis pas aussi heureux que je devrais l'être" réagit-il, alors qu'il a écopé de sa 6e faute sur une tentative de contre. "Je m'en veux tellement d'être monté au contre, mais je ne peux pas m'en empêcher... Dès que je vois quelqu'un s'approcher, j'essaie de le contrer".

A l'arrivée, la performance reste monstrueuse puisqu'il bat dans la même soirée des records en carrière aux rebonds, aux rebonds offensifs, mais aussi pour son nombre de points dans un quart-temps (14 dans le premier). "J'en étais déjà à 16 points et 15 rebond à la mi-temps, et je me suis dit qu'il fallait que je prenne le maximum de rebonds. Le fait d'avoir été agressif au rebond offensif a joué un grand rôle dans ce match" conclut-il.