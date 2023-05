Inquiète, la police se rend chez Ja Morant

Dès que Ja Morant poste un message ou une vidéo sur les réseaux sociaux, on peut s'attendre au pire, et mercredi, le meneur des Grizzlies a publié une série de messages mystérieux. Dans une story sur Instagram, voici ce qu'il a partagé avec ses millions d'abonnés : « Je t’aime maman », « Je t’aime papa », « Tu es la meilleure petite fille », et un « Bye ». Pour la police locale, ce "bye" a été considéré comme un message alarmant, et les autorités se sont rendues chez lui pour vérifier que tout allait bien. Morant était chez lui et « il va bien », a assuré l’officier. « Il fait juste une pause avec les réseaux sociaux ».

Ce "bye" était donc un adieu aux réseaux sociaux, et le sulfureux meneur des Grizzlies, actuellement suspendu par sa franchise pour s'être à nouveau exhibé avec une arme à feu, a choisi de s'éloigner des réseaux sociaux. D'autres l'ont fait avant lui, et pour sa santé mentale, c'est une sage décision.

« Nous devons normaliser le fait de passer du temps en famille, d’enlever ce voile de la technologie » l'a soutenu Kyrie Irving. « Arrêtez de laisser la technologie contrôler votre put... d’esprit. Arrêtez de laisser cette merde faire ça. Sortez au soleil, reconnectez-vous à la terre. Apprenez ce que la tranquillité d’esprit signifie et priez Dieu ».