Ingram en mode All-Star

Encore privés de Zion Williamson, un premier choix de la dernière draft qui devrait bientôt faire ses grands débuts en NBA, mais aussi de Jrue Holiday, JJ Redick et Jahlil Okafor, les Pelicans ont aligné leur 18eme cinq de départ différent depuis le début de saison, jeudi soir face au Jazz. Pas de quoi empêcher les hommes d’Alvin Gentry, vainqueurs 138-132 après prolongation, d’engranger un 10e succès sur leurs 14 derniers matchs, après une série de 13 défaites consécutives entre le 23 novembre et le 17 décembre.



Il y avait pourtant en face un sacré client, puisque c’est le Jazz qui se présentait au Smoothie King Center, nanti de 10 victoires consécutives. Une série qui s’est donc arrêtée en Louisiane, notamment à cause d’un Brandon Ingram dans une forme assez exceptionnelle. L’ancien Laker, qui revit dans une région qui lui rappelle sa Caroline du Nord natale, a tout simplement réussi son record de points en carrière (49, assortis de 8 rebonds et 6 passes). Et c’est la neuvième fois de la saison qu’il dépasse la barre des 30 points, et la deuxième qu’il va au-delà des 40.

Son coach pas surpris

"Honnêtement, ça ne me surprend pas, a ensuite réagi son entraîneur. La manière dont il travaille, dont il s’est amélioré en bossant sur son jeu, je savais que, tôt ou tard, il réussirait un match comme ça. C’était juste incroyable. Mais vous allez le voir faire d’autres matchs de ce genre, parce qu’il a travaillé très dur pour en arriver là." Ingram, qui avait dû s’arrêter prématurément la saison dernière pour se faire retirer un caillot de sang au niveau du bras, a aussi remporté son match dans le match avec Donovan Mitchell (46 points). Même si c’est Rudy Gobert qui aurait pu offrir la victoire à Utah.



Sauf que le pivot français (17 points, 14 rebonds, 4 passes et 3 contres) n’a réussi qu’un lancer sur deux, et que les deux équipes ont dû en découdre en prolongation. Un "overtime" où l’ancien Choletais a récolté sa sixième faute face à Ingram, qui effectuait son retour après deux matchs d’absence. Et qui a scellé le succès des siens sur la ligne des lancers-francs dans la dernière minute. De quoi s’offrir une place au All-Star Game pour le numéro 2 de la draft 2016, qui n’a que 22 ans ? Il n’en est pas loin…