Indiana : deux ans de plus pour Myles Turner

Depuis plusieurs mois, on l'annonçait aux Lakers en échange de Russell Westbrook, et finalement Myles Turner a choisi de prolonger aux Pacers, sa franchise de toujours. L'ancien meilleur contreur de la NBA s'est engagé pour deux ans supplémentaires, moyennant un salaire annuel de 30 millions de dollars. Une belle opération puisqu'il touchait 17.5 millions de dollars par an, depuis quatre saisons.

International, Turner a franchi un cap depuis cette saison, essentiellement grâce au départ de Domantas Sabonis aux Kings. Il tourne ainsi à 17.4 points, 8 rebonds et 2.4 contres de moyenne, et son entente avec Tyrese Haliburton, meilleur passeur de la NBA, a permis aux Pacers de réaliser une belle première partie de saison.

Cette prolongation met donc fin aux rumeurs sur son compte, alors qu'on l'annonçait aux Lakers, aux Clippers ou encore aux Rockets. Pour les Pacers, c'est un gage de stabilité et l'équipe peut aussi compter sur Haliburton et le rookie Bennedict Mathurin pour jouer les trouble-fête dans la conférence Est.