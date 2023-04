Ime Udoka est le nouveau coach des Rockets

Alors que tous les regards étaient tournés vers Nick Nurse, récemment coupé par les Raptors, les Rockets ont choisi de confier les rênes de leur jeune effectif à Ime Udoka, l'ancien coach des Celtics. Le Nigérian remplace Stephen Silas, licencié en plein match, lors de la dernière journée de saison régulière.

Formé aux Spurs aux côtés de Gregg Popovich, l'ancien scoreur de Vichy a ensuite été assistant aux Sixers et aux Nets. C'est là-bas que les Celtics sont allés le chercher pour qu'il prenne la succession de Brad Stevens, devenu président de la franchise. Technicien réputé pour sa mentalité défensive, Udoka réussit l'exploit d'atteindre la finale NBA dès sa première saison, et on pense alors que Boston a trouvé son entraîneur pour le long terme.

Mais coup de théâtre à la rentrée puisque les Celtics l'écartent du banc car il a enfreint le réglement intérieur : Udoka a eu une aventure avec une salariée de la franchise ! L'affaire fait grand bruit, et Udoka devient persona non grata à Boston. Il est remplacé par Joe Mazzulla, et toujours sous contrat, il obtient l'autorisation de chercher un nouveau poste.

En février, il ne convainc pas les Nets, qui lui préfèrent Jacque Vaughn. Une aubaine pour les Rockets à la recherche d'un coach à forte poigne. Le chantier est énorme pour Udoka puisqu'il a un groupe très jeune, qui ne cesse de perdre depuis deux, trois ans. Mais... si la chance leur sourit, ils pourraient récupérer Victor Wembanyama en juin prochain. On évoque aussi le retour de James Harden !