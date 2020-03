Il y a 25 ans, Jordan sortait de sa retraite

Le 18 mars 1995, l’internet n’en était encore qu’à ses débuts. Et c’est via un message envoyé par fax que Michael Jordan a annoncé qu’il redevenait basketteur. Une phrase de trois mots devenue célèbre ("I’m back", ou "Je suis de retour"), alors que son agent, David Falk, avait rédigé plusieurs communiqués de presse. "Mais il ne le sentait pas, confiait Falk à ESPN. Et il a dit : «Je vais le faire moi-même»."



Un message iconique qui marquait donc le grand retour de "His Airness" chez les Bulls, après dix-huit mois où il s’était tenu éloigné des parquets. Car suite à l’assassinat de son père à l’été 1993, il avait voulu se lancer dans le base-ball, le sport où son paternel rêvait de le voir briller. Et pendant qu’il s’escrimait dans les ligues mineures, la franchise de Chicago, qu’il avait quittée sur un triplé, se faisait éliminer par les Knicks au deuxième tour des play-offs, lors de la saison 1993-1994.

Le cauchemar de Starks

A son retour, les joueurs de Phil Jackson affichaient un bilan équilibré (31 victoires pour autant de défaites). Mais avec le come-back du plus célèbre numéro 23 de l’histoire, d’abord revenu avec le 45 qu’il portait au base-ball, les Bulls ont terminé la saison régulière en trombe, compilant 13 succès pour seulement 4 revers. Lors de son premier match, sur le parquet des Pacers, il avait marqué 19 points, avant d’inscrire le panier de la gagne une semaine plus tard face aux Hawks et de terminer avec 32 points.



Mais c’est surtout sa prestation face aux Knicks, le 28 mars 1995, qui reste dans toutes les mémoires. Face à la meilleure défense de la NBA, Jordan avait réussi un récital au Madison Square Garden en inscrivant 55 points, à 21/37 au tir. Et en faisant vivre un véritable cauchemar à John Starks, qui en avait jeté la balle de colère dans les ultimes secondes de la partie. "Je pense qu’il avait oublié comment défendre sur moi. J’ai eu beaucoup de tirs faciles", lançait ensuite un Jordan plus bravache que jamais. Il allait ensuite échouer, de nouveau au deuxième tour des play-offs, face au Magic, avant que les Bulls ne signent un nouveau "Three Peat", dans le sillage d’un "Air Jordan" stratosphérique…