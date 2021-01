Hornets : Hayward s’est (re)trouvé

Gordon Hayward a-t-il été surpayé ? C’était l’une des grandes questions de l’intersaison, alors q ue le joueur de 30 ans a signé un contrat de quatre saisons et 120 millions de dollars avec les Celtics avant d’être envoyé dans la foulée aux Hornets . Un transfert inattendu que l’ancien coéquipier de Rudy Gobert au Jazz a rapidement justifié, compilant 28 points, 7 passes et 4 rebonds lors de ses débuts sous ses nouvelles couleurs face aux Cavaliers.



Et mercredi soir, il a fait très fort en battant son record de points en carrière, avec 44 unités lors de la victoire de la franchise de Charlotte contre les Hawks (102-94) , assortis de 7 rebonds et 2 passes . "Je n’avais jamais marqué 40 points, même au lycée, a-t-il en suite réagi. Les gars m’ont cherché toute la soirée." Il finit avec une belle réussite, avec un 15/25 au tir, dont 4/9 à 3 points, et 10/12 aux lancers francs.

Borrego : "Je suis fier de lui"

A la pause, son emprise sur le match était déjà prégnante : en 19 minutes, il était impliqué, au tir ou à la passe, sur 11 des 19 paniers de Charlotte, et comptait 25 points, son plus haut total sur une mi-temps. "Je suis fier de lui, appréciait son entraîneur James Borrego . Il a compris qu’on avait la pression offensivement ce soir , et il a pris toute cette pression sur lui." Les Hornets en avaient effectivement bien besoin.



Car après un départ presque parfait, ils ont compté jusqu’à 24 points d’avance, avant que les Hawks ne parviennent à refaire le ur retard et même à prendre les commandes à un peu plus de 5 minutes de la fin du match. Mais Hayward a immédiatement permis aux siens de repasser devant, et de contrôler la fin du match pour remporter ce tr oisième succès en huit rencontres . La confirmation qu’Hayward est bien de retour, après une expérience compliquée à Boston, où il s’était gravement blessé dès ses d ébuts et ne s’est jamais totalement épanoui. Et c’est Charlotte qui en profite.