Hornets: Batum aura des stats "très intéressantes" cette saison

C’est la nuit prochaine, contre les Chicago Bulls, que les Charlotte Hornets lanceront leur saison en NBA. Un nouvel exercice que Nicolas Batum aborde plutôt sereinement, sans trop se préoccuper du rôle que lui confiera son entraîneur, James Borrego. Sera-t-il titulaire ou remplaçant ? Peu importe pour "Batman".

"Comme je l’ai déjà dit à J.B. la saison dernière, je suis un joueur d’équipe, je l’ai toujours été et le serai toujours. Je veux simplement faire ce que le coach me demande, explique l’ailier français (30 ans). Bien sûr, je peux faire plus, je peux faire mieux, mais mes statistiques seront très intéressantes cette année."

Une saison qui verra l’international tricolore, médaillé de bronze avec les Bleus cet été en Chine, et ses coéquipiers débarquer en France pour disputer le NBA Paris Game face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, le 24 janvier 2020 à l’AccorHotels Arena. Une date que l’ancien Manceau a sans doute cochée dans son calendrier.