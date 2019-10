Hornets: Au moins trois semaines d'absence pour Batum

Blessé à la main après seulement 11 minutes de temps de jeu lors du premier match de la saison pour les Charlotte Hornets, Nicolas Batum sera absent environ trois ou quatre semaines, selon Yahoo Sport.

L'ailier français souffre d'une fracture du majeur de la main gauche. Un coup dur pour le Tricolore qui avait accepté de débuter la saison sur le banc, et qui va voir la rotation des Hornets se construire sans lui pendant une bonne dizaine de matches.

Charlotte Hornets forward Nicolas Batum fractured the middle finger on his left hand last night against Chicago and is expected to be sidelined 3 to 4 weeks, league sources tell Yahoo Sports.