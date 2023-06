Historiques, Nikola Jokic et Jamal Murray ont régalé face à Miami

Les Nuggets ont dominé avec autorité le Heat dans ce Game 3 des Finals. Notamment parce que le duo Jamal Murray - Nikola Jokic a évolué à un niveau impressionnant. Historique même si l'on regarde les statistiques des deux joueurs. Le meneur de jeu a terminé avec 34 points, 10 rebonds et 10 passes, le pivot avec 32 points, 21 rebonds et 10 passes. Jamais dans l'histoire de la ligue, deux joueurs n'avaient réussi dans le même match un triple-double avec au moins 30 points marqués !

« Je suis avec Jokic depuis huit ans et Murray sept, j’ai vu pas mal de grandes performances, mais jamais en Finals », commente Mike Malone. « Avec leur performance, ils ont marqué l’histoire comme personne auparavant. C’est de loin leur meilleure performance ensemble. J’ai toujours pensé que c’était un des meilleurs duos, un des plus létaux de la ligue. Ces deux-là donnent des maux de tête à beaucoup de monde. »

Erik Spoelstra est obligé de s'incliner devant une telle performance. « C’est un grand duo et leurs jeux se complètent. Un des deux peut marquer dans beaucoup de positions et l’autre pose d’excellents écrans et le sert très bien. Ils ont donné le ton dans ce match. Ils font partie de l’élite. »

L'alchimie entre Murray et Jokic saute aux yeux et les deux hommes se comprennent totalement sur les parquets. Les écrans du double MVP libèrent le meneur qui peut faire des dégâts ensuite. « Il y a du respect commun, une relation au fil des années et de la communication », explique Jokic. « C’est une question de confiance, de sensations, d’altruisme et pas vraiment de systèmes », ajoute Murray. « On lit le jeu et on a confiance en l’autre pour faire le choix juste. Quand il me sert, il sait à quoi s’attendre de ma part, il connaît mon attitude, mon intensité. De mon côté, je sais quand il va passer ou marquer. On joue librement et on ne force rien. »