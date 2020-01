Harden et Young dans l'histoire

Trae and The Beard had the first pair of 40-point triple doubles in the same game in NBA history



(via @EliasSports) pic.twitter.com/uX42ngHrbj

— SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2020

Lors du dernier affrontement entre les Rockets et les Hawks, début décembre, il n’y avait pas eu match à Houston, les Texans s’imposant très largement (158-111) face à une équipe d’Atlanta qui était déjà l’une des pires de la NBA. Des Hawks qui possèdent aujourd’hui le moins bon bilan de la Ligue (8 victoires-30 défaites) mais qui se sont bien battus pour leur deuxième match face aux hommes de Mike D’Antoni, troisièmes à l’Ouest (25-11) et finalement vainqueurs 122-115 mercredi soir en Géorgie.Le mois dernier, James Harden avait remporté son duel face à Trae Young, réussissant son plus gros carton de la saison (60 points), alors que son cadet avait lui terminé avec 37 points. Deux hommes qui ont encore brillé mercredi, et même réussi une performance unique dans l’histoire de la NBA. Car Harden (41 points, 10 passes et 10 rebonds) et Young (42 points, 13 rebonds et 10 passes) sont devenus les premiers joueurs de l’histoire à réussir un triple-double en inscrivant au moins 40 points lors d’un même match.Mais ils ont beaucoup arrosé pour y parvenir. Surtout Harden, auteur de 22 points dans le premier quart, avec un 9/34 au tir, et un piteux 4/20 à 3 points, alors que Young s’est montré plus adroit à longue distance (4/11), mais avec un 11/30 au tir. Ce dernier, leader en termes de triple-double à l’Est (6), est aussi le premier joueur de l’histoire des Hawks a réussi un triple-double à 40 points. Insuffisant, toutefois, pour permettre à son équipe de l’emporter, malgré un retour à -3 à 18 secondes du buzzer. Mais Harden a rentré ses quatre lancers-francs (19/23 au total) pour sceller cette troisième victoire consécutive.