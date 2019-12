Hammer Harrison : Un dunk venu du ciel

Dunking a basketball from 13 thousand feet. The Harlem Globetrotters actually soar to the hoop. Pinpoint accuracy by team member Hammer Harrison, with the help of a professional sky diver. pic.twitter.com/jTcX10bAT5

Figure emblématique des Harlems Globetrotters, Hammer Harrison a réalisé le record du monde du panier le plus haut jamais marqué au basket. Et la performance vaut le détour. A bord d'un avion à presque 4 000 mètres d'altitude, il saute en plein vol, ballon en main, et attaché à un parachutiste. Avant de toucher le sol quelques minutes plus tard sur le plancher des vaches dans l'Arizona, le basketteur arrive à proximité d'un panier et claque un dunk impressionnant. Un panier inédit et surréaliste qui lui vaut de battre le record du monde dont il était le détenteur.En décembre 2018, alors qu'il était attaché à un câble, il avait sauté à Las Vegas de 260 mètres de haut. Deux points qui valent bien plus mais qui ne sont iren comparé à ce nouveau record du monde.