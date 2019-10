Grizzlies: Iguoadala entre les Clippers et les Lakers ?

Mais où jouera Andre Iguodala cette saison ? Passé des Warriors aux Grizzlies cet été, le MVP des Finales 2015 (35 ans) ne sera pas bradé par la franchise de Memphis, qui va d’abord chercher à l’échanger.

Si ce n’est pas le cas, "Iggy", qui ne manque pas de prétendants, pourrait faire l’objet d’un "buy-out", pour racheter sa liberté et choisir l’équipe de son choix.

D’après Adrian Wojnarowski, les deux franchises de Los Angeles, les Clippers et les Lakers, sont favorites pour l’accueillir. Et s’il n’y pas de "buy-out", les Clippers pourraient bien emporter la mise, puisqu’ils auraient plus de joueurs à proposer à leurs homologues du Tennessee.