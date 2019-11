Golden State : Curry de retour au printemps ?

Par un début de saison aussi catastrophique, la moindre bonne nouvelle ne fait pas de mal. Quand il s'agit d'une très bonne nouvelle, c'est même encore mieux. Les fans des Warriors, désabusés après la septième défaite déjà de leurs protégés, qui ne les avaient pas habitués à cela, ont dû apprendre avec une immense satisfaction que Stephen Curry pourrait rejouer avant la fin de la saison régulière. Ce qui était loin d'être gagné, ni même envisageable, au premier diagnostic effectué après l'opération du joueur, le 1er novembre dernier. Il était alors question d'une absence de trois mois dans le meilleur des cas. Pourtant, il semble aujourd'hui fort probable que le meneur vedette de Golden State victime d'une fracture de la main gauche le 31 octobre dernier contre Phoenix et grand absent de ces Warriors qui doivent également composer actuellement sans deux autres de leurs leaders Draymond Green et Klay Thompson, n'aura pas besoin d'attendre les play-offs pour retrouver les parquets.

Une dizaine de matchs pour Stephen Curry ?

« Je m'attends vraiment à être prêt à jouer au début du printemps, a fait savoir le double MVP, lundi en marge de la nouvelle défaite de son équipe, à domicile contre Utah (122-108). Je ne sais pas quand, mais au début du printemps. » Une d'autant meilleur chose pour les champions 2017 et 2018 que s'ils continuent sur leur lancée du moment, il paraît impossible qu'ils décrochent un billet pour la phase finale. Mais avec Curry sur le terrain, la donne sera toute autre évidemment. Surtout si le « Baby Face Assassin » retrouve les parquets plus tôt que prévu, comme il en a l'espoir (« Je suis ravi que, potentiellement, le reste de la saison ne soit pas perdu »), lui qui n'avait jamais été freiné par pareille mésaventure. « C'est juste une question de processus de rétablissement. Je ne m'étais jamais rien cassé et je n'avais jamais eu à gérer une telle blessure à la main. » Lundi, Curry a laissé entendre qu'il pourrait participer à une dizaine de matchs de la saison régulière. En espérant pour le natif d'Acron et les siens que Golden State sera toujours en course pour les play-offs. Derniers, les Warriors en sont bien loin pour le moment. Et comme c'est parti, ce sont peut-être des matchs sans enjeu que jouera le meneur superstar de la franchise californienne.