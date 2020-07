Gobert - Mitchell, choisir serait les trahir

[🎞️RESUME] 🏀 #NBA

👍 Utah et Mitchell enchaînent face à Miami

🇫🇷 Rudy Gobert au rendez-vous : 16 points + 20 rebonds !

▶️ https://t.co/XJ8TpUMo1P#NBAextra

— NBAextra (@NBAextra) February 13, 2020

🏀 #NBAExtra

😬 Rudy Gobert et Donovan Mitchell à l'affiche d'une pub ! pic.twitter.com/GBMmOOgJ3G

— NBAextra (@NBAextra) January 15, 2020

La malheureuse passe d'armes entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert a été l'un des feuilletons du confinement, suivant l'arrêt de la saison à cause du coronavirus par lequel le Français a été le premier joueur touché en NBA. Le premier reprochant presque clairement au second de l'avoir contaminé par négligence, cet épisode trahissait une relation déjà pas au beau fixe avant cet événement. Dans un premier temps, la situation a pu être interprétée comme une opportunité pour Donovan Mitchell de demander le départ de son coéquipier, afin de devenir le seul leader du Jazz. Mais au fur et à mesure, on a bien compris que ça ne devenait plus si évident que ça...Gobert, qui assure avoir reçu des menaces de mort, est évidemment un leader défensif inestimable pour la franchise de l'Utah. Et puisqu'il sera libre la saison prochaine, il ne vaut paradoxalement pas si cher, ce qui ne pousse pas forcément le Jazz à imaginer un départ comme un possible gros profit. Début mai, le vice-président Dennis Lindsey commençait à désamorcer l'affaire en conférence de presse : « Ils sont prêts à laisser cette histoire derrière eux, à aller de l'avant et à agir de manière professionnelle. » Les deux hommes sont si complémentaires - Donovan Mitchell à 24 points de moyenne, Gobert candidat au « three-peat » pour le titre de défenseur de l'année - que la quatrième de la conférence Ouest préfère, en toute logique, ne pas avoir à faire un choix avant l'été 2021 au plus tôt.Il y a trois semaines, c'était au tour du coach Quin Snyder de prendre la parole (pour ESPN) : « C'est important de prendre un peu de recul, ce sont tous les deux des mecs géniaux et d'excellents joueurs. On peut essayer de comprendre ce qu'il s'est passé dans leur esprit à ce moment, c'est ce qu'on fait d'ailleurs... Désormais on est bien, ils sont prêts à jouer et impatients de revenir comme tout le monde. » Le temps long du confinement a fait son oeuvre, en tout cas officiellement. Il reste encore un mois aux deux stars du Jazz pour se rabibocher définitivement, notamment lors du retour des entraînements en commun.