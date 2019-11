Gobert et le Jazz au rebond

De retour sur les parquets après avoir purgé ses deux matches de suspension consécutifs à sa bagarre avec Karl-Anthony Towns, Joel Embiid a signé un joli double-double face au Jazz, terminant cette fois avec 27 points et 16 rebonds. Insuffisant néanmoins pour éviter la défaite des siens, la deuxième en 48 heures après le revers concédé chez les Suns. Et si l’intérieur camerounais a encore affolé les compteurs, c’est néanmoins au prix d’un vilain 5 sur 16 aux tirs. Conséquence de la défense acharnée de Rudy Gobert.

L’intérieur français en a d’ailleurs été quitte pour suivre la toute fin de match du banc pour six fautes dont une flagrante suite à un coup donné au visage de Josh Richardson. Et l’ancien Choletais pouvait d’autant plus savourer sa soirée qu’il a également rendu un joli double-double grâce à 14 points à 4 sur 8 aux tirs et 16 rebonds. "Il a fait du super boulot des deux côtés du terrain", a apprécié son entraîneur Quinn Snyder à l’issue de la rencontre, forcément rassuré après la belle prestation de ses troupes au rebond, un secteur où Utah avait péché lors de ses deux derniers revers chez les Kings et les Clippers.

Mais si le Jazz est à la peine en déplacement, avec une seule victoire en quatre matches, la franchise de Salt Lake City poursuit en revanche son sans-faute à la Vivint Smart Home Arena avec cette quatrième victoire en quatre matches. Un succès qui a pris forme au retour des vestiaires, Utah abordant le dernier quart avec 11 points d’avance avant de se faire une belle frayeur dans les dernières minutes. Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic ont cependant une nouvelle fois joué les premiers rôles en attaque, terminant avec respectivement 24 points à 10 sur 23 aux tirs et 20 points à 9 sur 18.

Côté Sixers, si Josh Richardson a efficacement aidé Joël Embiid, terminant avec 24 points à 8 sur 13 aux tirs, Ben Simmons s’est en revanche blessé à l’épaule dès le deuxième quart et a dû quitter ses partenaires.