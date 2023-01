Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton de retour pour les Bucks

Même s’ils sont à la 3e place de l’Est, les Bucks serraient les dents ces derniers temps. Il faut dire que l’équipe faisait sans Khris Middleton depuis le 15 décembre, mais également sans Giannis Antetokounmpo depuis cinq rencontres… Mais les deux hommes sont revenus la nuit dernière, pour écraser (150-130) les Pistons.

« Ce sont eux qui ont construit ce programme, construit cette organisation pour en faire ce qu'elle est » a rappelé leur coach, Mike Budenholzer. « Ils jouent à un niveau incroyablement élevé ».

Khris Middleton s’est contenté de 15 petites minutes en sortie de banc, pour seulement 8 points. Un retour tranquille, en espérant désormais éviter l’infirmerie…

« Je me sentais bien. C'était plutôt bien. Les pertes de balle et la défense sont des choses que je dois améliorer mais je pense que cela viendra avec un peu de temps ».

Giannis Antetokounmpo a lui été beaucoup plus impressionnant, avec 20 de ses 29 points dans le premier quart-temps, et 12 rebonds. Le tout en seulement 27 minutes.

« Le groupe est de nouveau réuni » apprécie le "Greek Freak". « Cela fait du bien d'être à nouveau sur le terrain avec l'équipe, de jouer, de courir, de faire quelques actions. C'est sûr que ça me manquait. Être avec mes coéquipiers me manquait, jouer au basket me manquait. Ça me manquait d'être sur le terrain et de participer à la compétition. Mais je me suis bien senti. Évidemment, je suis un peu hors du rythme, mais en me remettant dans le bain, j'espère retrouver un rythme, redevenir agressif, aller sur le terrain, jouer et créer de l'art ».