Gary Harris opéré d’un genou

Prolongé cet été pour 26 millions de dollars sur deux ans, Gary Harris va manquer le camp d’entraînement du Magic. L’ancien arrière des Nuggets s’est blessé au genou gauche, et mercredi, il a subi une arthroscopie pour découper la partie déchirée d’un ménisque. Une intervention qui va lui permettre de se remettre plus vite, et si sa convalescence se déroule correctement, on pourrait le revoir début novembre. Une chose est sûre : il ne sera pas rétabli pour le début des camps d'entraînement prévu à la fin du mois de septembre.

Agé de 28 ans, Harris est l’un des rares vétérans d’Orlando au sein d’un effectif très jeune. Titulaire à l’arrière, c’est un joueur fragile avec 100 matches joués en deux ans. Arrivé il y a 18 mois de Denver où il était un cadre en échange d'Aaron Gordon, on pensait qu’il profiterait de la période des transferts pour retrouver une équipe de haut de tableau.

Un Magic quasi inchangé

Finalement, il a opté pour cette prolongation de contrat de deux ans au sein d’une formation qui en termine de sa reconstruction avec l’arrivée de Paolo Banchero, numéro 1 de la dernière Draft. Le rookie, formé à Duke, est d’ailleurs le seul nouvel élément de l’équipe puisque les dirigeants n’ont recruté aucun joueur !

Ce qui permettra à Harris, lors de son retour, de retrouver sa place plus aisément. A son poste, la concurrence est modeste.