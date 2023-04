Fred VanVleet désormais titulaire de deux records majeurs chez les Raptors

Damon Stoudamire, Jose Calderon ou encore Kyle Lowry évidemment. Tous s’étaient arrêtés à 19 passes décisives sous le maillot des Raptors. La franchise canadienne compte désormais un nouveau recordman en la matière en la personne de Fred VanVleet, auteur de 20 points et 20 passes (pour deux petits ballons perdus) face aux Hornets.

« C’est un sacré honneur, réagit Nick Nurse. Il y a eu de grands extérieurs dans l’histoire de cette franchise. C’est vraiment quelque chose d’important. Il a été très bon, en mettant la balle là où il le fallait. » Le technicien fait dans l’euphémisme pour décrire la performance de son meneur de jeu, qui était déjà titulaire du record de franchise au niveau des points inscrits (54 points).

Titulaire de ces deux records, il rejoint ainsi Wilt Chamberlain, le seul autre joueur à s'être approprié à lui seul ces deux records de franchise, du temps où le légendaire pivot évoluait avec les Sixers. Il avait établi un record à 68 points lors d’un match de la franchise de Pennsylvanie, et un autre avec 21 passes, égalé par Mo Cheeks et James Harden.

« Je prendrai la mesure de ça plus tard, juge aujourd’hui le meneur de jeu. Plus je m’éloigne de ce match à 54 points (en février 2021), plus je l’apprécie. Peut-être que ce sera pareil avec ce record-ci », imagine le joueur non-drafté.