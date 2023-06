Frank Vogel nommé coach des Phoenix Suns

Monty Williams viré après l’élimination en demi-finale de conférence face aux Denver Nuggets, on attendait de voir qui les Phoenix Suns allaient engager pour remplacer le coach qui avait totalement relancé la franchise lors de son arrivée en 2019.

Nick Nurse ayant décidé de rejoindre les Sixers, il ne restait plus que trois noms : Doc Rivers, Kevin Young et Frank Vogel. C’est finalement ce dernier qui a été choisi par le nouveau propriétaire du club, Mat Ishbia, séduit par le fait qu’il a déjà remporté le titre en 2020 avec les Lakers et que ses équipes sont réputées très solides défensivement.

Ayant débuté comme « head coach » chez les Pacers (2010-16), il avait ensuite rebondi au Magic puis aux Lakers (2019-22), où il avait donc remporté le titre NBA dans la « bulle » avant de prendre la porte la saison dernière, n’ayant jamais réussi à faire tourner l’équipe suite à l’arrivée de Russell Westbrook.

Désormais, il va devoir travailler avec un quatuor Kevin Durant - Devin Booker - Chris Paul - Deandre Ayton, s’ils sont conservés par les Suns. De quoi pouvoir viser loin.