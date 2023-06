Frank Vogel fait confiance à sa recette à Phoenix

Frank Vogel a connu des fortunes diverses au cours de sa carrière. De la réussite aux Pacers pour débuter, des difficultés au Magic, le titre avec les Lakers puis l’échec. Mais c’est le titre acquis en 2020 à Los Angeles qui a convaincu les Suns de lui faire confiance pour prendre la suite de Monty Williams, remercié après une élimination en demi-finale de conférence.

"La première chose que je peux appliquer, c'est une confiance directe. Parce que je l'ai fait, et que j'en ai fait partie. Si le talent est là, tu peux galvaniser un groupe et prendre la ligue d'assaut", a-t-il ainsi déclaré sur ce qu’il pouvait apporter à Phoenix.

Frank Vogel va évidemment s’appuyer sur Devin Booker et Kevin Durant, mais il aura pour principale mission de relancer Deandre Ayton, à qui Monty Williams ne faisait clairement pas confiance, et dont l’impact en playoffs a été beaucoup trop limité.

"Il peut être très dissuasif défensivement et il y a encore des domaines où il peut se développer offensivement. J'ai bien l'intention d'être proche de lui et de le relancer pour en faire un joueur de niveau All-Star", a ainsi ajouté Frank Vogel.

Fidèle à ses habitudes, le coach n’entend pas mener de révolution.

"On en est très proches (du titre). Pas mal de choses doivent aussi tourner en notre faveur. Il faut beaucoup de chance et quelques coups de pouce en cours de route. Mais je sens que la fondation est déjà en place. Il ne nous reste plus qu'à faire quelques changements à la marge”