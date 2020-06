Fournier : ''La NBA rejoue pour l'argent''

Après s'être ému, sur Twitter, du comportement de Davis Bertans - le joueur de Washington - refusant de participer lorsque la saison reprendra à Orlando dans un mois (à huis clos, à Disney World), Evan Fournier a accordé un entretien à l'AFP à propos de la situation. « Au début, on était un certain nombre à dire qu'il fallait arrêter la saison, mais on a pris connaissance des possibles scénarios d'après, un potentiel lock-out (grève patronale) ou des changements au niveau du salary cap, confie le Français. Il y aurait eu des effets tellement négatifs qu'on a été finalement d'accord pour terminer la saison. Donc la raison principale pour laquelle on rejoue, c'est l'argent. Mais certains ne sont pas rassurés par la situation sanitaire.

« Le monde entier va nous regarder, on va faire passer un gros message »

Lucide, donc, sur la prédominance des questions économiques, le joueur d'Orlando essaie lui de garder confiance : « Ils vont nous faciliter la vie pour qu'on n'ait pas à se poser de questions, pour qu'on se sente en sécurité tous les jours. Ils ont dit que le personnel de Disney bénéficierait de tests supplémentaires. C'est bien. Honnêtement, au début, les mesures envisagées pour eux, c'était du n'importe quoi. »





Bien sûr, le mouvement Black Lives Matter a aussi pris une place prépondérante aux Etats-Unis et donc chez les joueurs de NBA, depuis la mort de George Floyd lors d'une interpellation policière fin mai : « Je comprends ceux qui ne se sentent pas de jouer parce que ça serait détourner l'attention. Je suis plutôt de ceux qui pensent qu'au contraire, il faut se servir de la reprise de la saison pour se faire entendre. Le monde entier va nous regarder, on va se servir tous ensemble de cette plateforme qu'est la NBA pour faire passer un gros message. » Enfin, au niveau sportif, l'arrière-ailier du Magic réitère ce qu'il avait déjà dit : « Ce n'est pas juste pour les futurs vainqueurs, mais ils seront moins respectés qu'un vrai champion après une saison complète et le parcours normal menant à un titre. »