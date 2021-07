Finales - Williams : « Notre défense a été excellente »

La belle série se poursuit pour les Suns de Phoenix. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la franchise a enregistré une deuxième victoire consécutive dans ces finales de play-offs NBA, contre les Bucks de Milwaukee (118-108). Par conséquent, Phoenix mène ainsi évidemment 2-0 dans cette série. A l'issue de cette nouvelle rencontre, lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Monty Williams, l'entraîneur des Suns de Phoenix, a ainsi notamment déclaré, dans des images partagées par sa propre franchise : « Ils [Milwaukee] ont été très agressifs dans le premier quart-temps, quand ils attaquaient. Ils ont été offensifs. Nous en avions parlé ce matin. On avait étudié leur deuxième match contre Atlanta, la façon dont ils attaquaient dans cette rencontre après une défaite. Cela nous a permis d'avoir une idée de ce qu'ils pouvaient faire. C'est une bonne équipe. C'est une finale et ils donnent tout. Mais j'ai aimé le fait que mes joueurs restent concentrés et gardent leur sang-froid. Nous étions menés de trois points [après le premier quart-temps]. Mais, dans le second quart-temps, notre défense a été excellente, ce qui nous a permis de remporter ce match. Cela a fait la différence. Car au final, nous gagnons de seize points. Il fallait faire plus en deuxième mi-temps, oui, mais notre défense dans le deuxième quart-temps a été énorme. »

Milwaukee doit (déjà) se ressaisir

Désormais, ces deux fameuses franchises se donnent rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi, cette fois du côté du Fiserv Forum de Milwaukee. Une réaction des Bucks est très clairement attendue s'ils ne veulent pas se retrouver dans une posture encore pire que celle-ci et surtout éviter le sweep qui ne fait jamais vraiment plaisir. Pour ses premières finales depuis 1974, Milwaukee espère très certainement encore pouvoir accrocher un deuxième titre de champion NBA, à son palmarès, après 1971.