Finale NBA: Celtics-Warriors, 75 ans d'histoire

Boston Celtics

Origine: la franchise a été créée en 1946, en même temps que la Basketball Association of America (BAA), l'ancêtre de la NBA,. Plutôt que Whirlwinds, Olympics ou Unicorns, son fondateur Walter Brown opte pour Celtics comme surnom. "Il s'inscrit dans la grande tradition du basket, depuis les Original Celtics de New York (1914-1929). Et Boston est pleine d'Irlandais", argue-t-il, sans suivre l'avis de ses conseillers lui rappelant qu'"aucune équipe avec un nom irlandais n’a gagné quelque chose à Boston". Les fans appellent aussi l'équipe les C's.

Couleurs et logo: référence irlandaise oblige, Boston joue en vert et blanc, même si une tunique noire et verte s'est ajoutée à sa penderie. Son emblème représente un "leprechaun", un farfadet fumant une pipe, dont la main gauche s'appuie sur un shillelagh (une canne en bois vernie) et dont l'index droit soutient un ballon. Logo alternatif: l'inévitable trèfle à trois feuilles.

Salle: depuis 1995, les Celtics jouent au TD Garden, environ 18.000 places, quasiment sur les fondations de l'antre historique du Boston Garden. Les Celtics sont la seule équipe NBA, avec les Knicks de New York, à n'avoir jamais déménagé.

Président: Brad Stevens (depuis 2021)

Entraîneur: Ime Udoka (depuis 2021)

Equipe-type: Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford, Robert Williams III

Principaux remplaçants: Payton Pritchard, Aaron Neismith, Derrick White, Grant Williams, Daniel Theis

Palmarès:

Champion NBA 17 fois: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008

Finaliste 4 fois: 1958, 1985, 1987, 2010

Maillots retirés: Bob Cousy (14), Bill Sharmann (21), Frank Ramsey (23), Bill Russell (6), Sam Jones (24), KC Jones (25), John Havlicek (17), Jo Jo White (10), Don Nelson (19), Dave Cowens (18), Cedric Maxwell (31), Larry Bird (33), Kevin McHale (32), Robert Parish (00), Dennis Johnson (3), Reggie Lewis (35), Paul Pierce (34), Kevin Garnett (5)

Autres joueurs marquants: Bill Walton, Danny Ainge, Rajon Rondo, Ray Allen

Entraîneurs emblématiques: Red Auerbach, Tom Heinsohn, Bill Russell, KC Jones, Bill Fitch, Doc Rivers

Golden State Warriors

Origine: créée en 1946 à Philadelphie, la franchise s'est appelée Warriors en hommage à l'ancienne équipe de basket de la ville (1926-1929). En 1962, direction San Francisco, puis Oakland, sise de l'autre côté de la baie en 1971. Le club est rebaptisé Golden State Warriors, en référence au surnom de la Californie. Ses fans les surnomment aussi les "Dubs", contraction de leur première lettre "W" ("double you").

Couleurs et logo: comme son nom l'indique, Golden State évolue en jaune doré, ainsi qu'en bleu, même si des variantes rajoutant du rouge et blanc, époque Philadelphie, et d'autres en blanc et noir complètent la collection. Depuis 1969, l'emblème est un cercle comprenant la partie d'un pont doré sur fond bleu, en référence au célèbre Golden Gate. Le contour de la Californie sur un ballon de basket a aussi fait office de logo. En revanche, celui d'origine avec un Amérindien en train de dribbler a été abandonné en 1969.

Salle: depuis 2019, les Warriors jouent au Chase Center, d'une capacité d'environ 18.000 places. D'un coût de 1,4 milliard de dollars, il est situé dans le quartier de Mission Bay.

Manager général: Bob Myers (depuis 2012)

Entraîneur: Steve Kerr (depuis 2014)

Equipe-type: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney

Principaux remplaçants: Jordan Poole, Gary Payton II, Moses Moody, Damion Lee, Andre Iguodala, Otto Porter, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica

Palmarès:

Champion NBA 6 fois: à Philadelphie 1947, 1956, à Golden State 1975, 2015, 2017, 2018

Finaliste 5 fois: à Philadelphie 1948, 1964, à Golden State 1967, 2016, 2019

Maillots retirés: Wilt Chamberlain (13), Al Attles (16), Tom Meschery (14), Nate Thurmond (42), Rick Barry (24), Chris Mullin (17), Kevin Durant (35)

Autres joueurs marquants: Mitch Richmond, Tim Hardaway, Latrell Sprewell, Baron Davis

Entraîneurs emblématiques: George Senesky, Don Nelson, Mark Jackson