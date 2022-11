Evan Fournier n'est plus titulaire à New York

Avant le début de saison, Evan Fournier avait été confirmé dans son rôle de titulaire à New York. Tom Thibodeau voulait ainsi s'appuyer sur ses qualités de shooteur, le Français ayant réussi a monter en puissance au fil de la saison dernière. Sauf que depuis la reprise, le vice-champion olympique n'était pas en réussite. Irrégulier et maladroit, il ne tournait qu'à 10.6 points de moyenne. Après une sortie à 3 points contre Atlanta, le coach a donc tranché : Fournier commencera sur le banc contre Philadelphie et laissera sa place à Quentin Grimes.

« On n’avait pas eu l’occasion de voir Quentin comme titulaire en présaison. On va évaluer ça, et ça nous donne une opportunité de le faire maintenant », s'explique Thibodeau. « On veut juste voir ce que ça donne, et voir si ça va nous aider dans certains secteurs. Il n’y a rien de gravé dans le marbre. Ce sera du match par match, pour avoir un aperçu avec des joueurs différents. Il faut faire en sorte de tout étudier. »

Les Knicks ont battu les Sixers, mais Quentin Grimes n'a pas vraiment profité de cette opportunité. Le jeune joueur revient de blessure et n'a inscrit que deux petits points. Fournier, dans son rôle de remplaçant, ne fait pas mieux avec lui aussi deux unités à son compteur. Au final, c'est Cam Reddish avec 11 points à 100 % au shoot qui s'en tire le mieux. « Il a été très bon. Il s’est battu, il y a son envergure, il court, il bouge sans ballon… Il a réalisé beaucoup de bonnes actions », constate le coach.